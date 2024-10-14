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Muğla'da sokak ortasında palalı kavga!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2024 05:17 Güncelleme: 14.10.2024 05:24
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Muğla’da sokak ortasında palalı kavga!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kimliği belirsiz kişiler sokak ortasında kavga etti. Taraflardan birisi kavga ettiği kişinin üzerine palayla yürürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...

Olay, Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi 36. Sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte kavga çıktı. Gürültüyü duyarak pencereye çıkan vatandaşlar, elinde kılıca benzer palayı tartıştığı kişiye sallayan şahısla karşılaştılar.

O anlar ise anbean vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, görüntülerde bir erkek şahsın elindeki palayı sallayarak tartıştığı kişinin üzerine yürümesi ve tanıdıklarının araya girmesi ile sakinleştirilen şahsın arabasının bagajındaki eşyaları indirip tekrar yükledikten sonra yoluna devam ettiği görüldü.

Kavga anından bir kare (İHA)Kavga anından bir kare (İHA)

Tartışmaya dahil olan kişilerin ve çevredekilerin olayı polise bildirmediği bilgisi edinilirken, sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile emniyet güçlerinin harekete geçtiği öğrenildi. Kimsenin yaralanmadığı, sokak ortasındaki palalı ağız kavgası konusu ile ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

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