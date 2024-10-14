Kış kapıda! Meteoroloji gün verdi! Sıcaklıklar bir anda düşecek

Yurt genelinde kış mevsimi yavaş yavaş etkisini göstermeye başlarken sıcaklıklarda da ani düşüşler yaşanacak. Özellikle hafta sonuna doğru yağışların da etkisini arttırması beklenirken sıcaklıklar da inecek.

ÇARŞAMBADAN SONRA İSTANBUL'DA SAĞANAK

Çarşamba gününden itibaren başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ili etkisi altına alacak olan sağanak yağışın hafta sonunda da etkili olması bekleniyor.

5 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI GELDİ

Meteoroloji'den, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon ve Artvin için sarı kodlu uyarı geldi. Özelikle Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

İSTANBULLULAR DİKKAT!

Meteoroloji sabah saatlerinde, 'Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da pus ve yer yer sis görülebileceğini belirtti.

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA