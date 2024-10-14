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Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Kaza görüntüleri ortaya çıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2024 05:11 Güncelleme: 14.10.2024 05:50
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Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Kaza görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da ehliyetsiz sürücü Efe Ş. babasının arabasıyla seyir halindeyken, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Zeynep Nas Sarıkaya'ya çarptı. Meydana gelen kazada Sarıkaya ağır yaralandı. Olay sonrasında ise ehliyetsiz sürücü karakola giderek teslim oldu. Olay anı anbean kameralara yansıdı. İşte o anlar...

Kaza, 9 Eylül 2024 tarihinde Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Babasına ait lüks pick-up ile seyir halindeki Efe Ş. (18), iddiaya göre kırmızı ışığa takılmamak için gaza yüklendi. Genç sürücü, bu esnada karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki Zeynep Nas Sarıkaya'ya çarptı.

Yaralanan Zeynep Nas SarıkayaYaralanan Zeynep Nas Sarıkaya

HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan kız ağır yaralanırken, sürücü olay yerini terk edip kaçtı. Çevredekiler yaralı kızın yardımına koşarken, 112 ekiplerine ulaştı. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sarıkaya, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

TESLİM OLDU

Bir süre sonra karakola giderek teslim olan Efe Ş., savcılık kararı ile denetimli olarak serbest bırakılınca, hastane önünde umutla bekleyişini sürdüren ailenin adeta acısı katlandı.

TUTUKLANDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Efe Ş., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede "bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama" suçu ile tutuklandı.

KAZA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olay sonrası polisten kaçtıktan sonra kendisi teslim olan ve sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sürücünün kaza anına ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kızın yanındaki arkadaşıyla beraber yaya geçidini kullandığı, bu sırada süratle gelen Efe Ş.'nin ise Zeynep Nas Sarıkaya'ya çarptığı görüldü.

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