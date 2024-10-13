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Otomobil ağaca çarptı | İkiye bölündü! 2 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2024 04:24 Güncelleme: 13.10.2024 05:52
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Otomobil ağaca çarptı | İkiye bölündü! 2 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ağaca çarptı. Meydana gelen kazada otomobil ikiye bölünürken, 2 kişi de yaralandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi, Dikmen Caddesi üzerinde meydana geldi.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 ENA 742 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilin yarısı karşı şeritten gelen 06 BEH 713 plakalı otomobile çarparken diğer yarısı ağaca takılı kaldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İkiye bölünen otomobilde yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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