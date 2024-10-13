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İstanbul'da korku dolu anlar! Elektrik direği havai fişek gibi patladı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2024 04:57 Güncelleme: 13.10.2024 04:59
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İstanbul’da korku dolu anlar! Elektrik direği havai fişek gibi patladı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası bir elektrik direğinde havai fişekleri andıran patlamalar meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri intikal etti.

Korkunç olay, Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Funda Sokak'ta yer alan bir elektrik direğinde meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı elektrik direği (DHA)Patlamanın yaşandığı elektrik direği (DHA)

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası elektrik direği kablosunda kopma meydana geldi. Kopma sonucu direkten hava fişekleri andıran patlamalar meydana geldi.

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ

Birçok noktadan görünen patlamaların yaydığı ışık ve ses çevrede paniğe neden oldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve elektrik ekipleri geldi.

Patlamanın yaşandığı elektrik direği (DHA)Patlamanın yaşandığı elektrik direği (DHA)

OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmayan olayda iddiaya göre direkteki patlamalar belli bir süre sonra kendiliğinden durdu. Direğin elektriğinin bağlı olduğu sokaktaki binalarda elektrik kesintisi meydana geldi. Ekipler hasar alan direkle ilgili çalışma başlattı.

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