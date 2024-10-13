İstanbul'da korku dolu anlar! Elektrik direği havai fişek gibi patladı
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası bir elektrik direğinde havai fişekleri andıran patlamalar meydana geldi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri intikal etti.
Korkunç olay, Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Funda Sokak'ta yer alan bir elektrik direğinde meydana geldi.
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası elektrik direği kablosunda kopma meydana geldi. Kopma sonucu direkten hava fişekleri andıran patlamalar meydana geldi.
ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ
Birçok noktadan görünen patlamaların yaydığı ışık ve ses çevrede paniğe neden oldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve elektrik ekipleri geldi.
OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmayan olayda iddiaya göre direkteki patlamalar belli bir süre sonra kendiliğinden durdu. Direğin elektriğinin bağlı olduğu sokaktaki binalarda elektrik kesintisi meydana geldi. Ekipler hasar alan direkle ilgili çalışma başlattı.