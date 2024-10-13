Kayseri’de yan bakma kavgası kanlı bitti! 1 ölü

Olay Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Olayda iki grup arasında iddiaya göre 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.K. (20) ile K.D. (22), bıçaklanarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan H.K. ile K.D.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

H.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken K.D.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.