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Karabük'ü sağanak yağış vurdu: Caddeleri su bastı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2024 06:30 Güncelleme: 13.10.2024 06:30
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Karabük’ü sağanak yağış vurdu: Caddeleri su bastı

Karabük'te gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi. Bazı evleri su basarken vatandaşlar zorluk yaşadı. İşte detaylar...

Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

EVLERİ SU BASTI ARAÇLAR YOLDA KALDI

Yağış nedeniyle bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı. Su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı, bazı araçlar yolda kaldı. Demir-çelik kavşağında biriken suyun tahliyesi için Karabük Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

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