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Beyoğlu'ndan polisi bıçaklayan saldırgan tutuklandı

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Giriş: 13.10.2024 18:19 Güncelleme: 13.10.2024 18:24
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Beyoğlu’ndan polisi bıçaklayan saldırgan tutuklandı

Beyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan Oytun I. sevk edildiği mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Beyoğlu'nda polis memurunu bıçaklayarak yaralayan Oytun I. sevk edildiği mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

İSTANBUL BEYOĞLU'NDA POLİSE BIÇAKLI SALDIRI!

BEYOĞLU'NDA POLİSE BIÇAKLA SALDIRAN ZANLI TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Beyoğlu'nda polis memurunu boynundan bıçaklayan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Taksim'deki Tünel Meydanı'nda dün görevli bir polis memurunu arkadan yaklaşarak bıçaklayan şüpheli O.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı O.I, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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