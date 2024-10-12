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İstanbul Beyoğlu'nda polise bıçaklı saldırı! Saldırgan yakalandı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2024 12:13 Güncelleme: 12.10.2024 12:50
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İstanbul Beyoğlu’nda polise bıçaklı saldırı! Saldırgan yakalandı

İstanbul Beyoğlu’nda madde bağımlısı bir şüpheli, yol kenarında duran polis memurunu boynundan bıçakladı. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, polis memurunun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Beyoğlu'nda bir polis, bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay, saat 11.00 sıralarında İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi.

İSTANBUL BEYOĞLU'NDA POLİSE BIÇAKLI SALDIRI!

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde duran bir polis memuruna kimliği öğrenilemeyen bir saldırgan yavaşça yanaşarak bıçakla saldırdı.

Şüpheli saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İstanbul Beyoğlu'nda polise bıçaklı saldırı (İHA)İstanbul Beyoğlu'nda polise bıçaklı saldırı (İHA)

Ensesinden bıçak darbesi alan polisin yardımına ilk önce zabıta memuru koştu.

Yaralanan polis, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan saldırganın şizofreni hastası olduğu öne sürüldü.

Hastaneye kaldırılan polis memurunun ise hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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