İstanbul Beyoğlu’nda polise bıçaklı saldırı! Saldırgan yakalandı

Beyoğlu'nda bir polis, bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay, saat 11.00 sıralarında İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde duran bir polis memuruna kimliği öğrenilemeyen bir saldırgan yavaşça yanaşarak bıçakla saldırdı.

Şüpheli saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İstanbul Beyoğlu'nda polise bıçaklı saldırı (İHA)

Ensesinden bıçak darbesi alan polisin yardımına ilk önce zabıta memuru koştu.

Yaralanan polis, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan saldırganın şizofreni hastası olduğu öne sürüldü.

Hastaneye kaldırılan polis memurunun ise hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.