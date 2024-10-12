İstanbul Beyoğlu'nda polise bıçaklı saldırı! Saldırgan yakalandı
İstanbul Beyoğlu’nda madde bağımlısı bir şüpheli, yol kenarında duran polis memurunu boynundan bıçakladı. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, polis memurunun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Beyoğlu'nda bir polis, bıçaklı saldırıya uğradı.
Olay, saat 11.00 sıralarında İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi.
Şüpheli saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Ensesinden bıçak darbesi alan polisin yardımına ilk önce zabıta memuru koştu.
Yaralanan polis, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan saldırganın şizofreni hastası olduğu öne sürüldü.
Hastaneye kaldırılan polis memurunun ise hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.