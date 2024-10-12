Gaziantep’te aile katliamında 6 ölü! Dayı A Haber’de: 2,5 ay önce tedavi gördü

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde oturan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile çocukları Medine (11), Eda Nur (9), Azra (5) ve Yusuf Demir'i (4) tabancayla öldürdü. Ahmet Demir, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. (AA)

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

7 KEZ HASTANEYE BAŞVURMUŞ

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet güçlerimiz tarafından yapılan incelemede şahsın bipolar rahatsızlığı bulunduğu, psikolojik sorunlarının olduğu yakınları tarafından beyan edilmiş, son bir yıl içerisinde 7 hastane kaydı tespit edilmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir."

KUAFÖR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel olay yerinden son durumu aktardı. Geçgel, "Ahmet Demir'in kuaför olduğunu öğrendik. Yakın çevresindeki kişiler Demir'in olayı yapacak bir kişi olmadığını belirtti."dedi.

Ahmet Demir'in dayısı (A Haber)

2,5 AY ÖNCE HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

Ahmet Demir'in dayısı olaya ilişkin şunları söyledi:

"Daha önce psikolojik tedavi görüyordu. 2 yıldır görüyordu. Böyle bir şey yapmasına ihtimal vermiyorduk. 2, 2,5 ay önce hastanede tedavi gördükten sonra eve geldi. Ziyaretine gittik. Çayını, kahvesini içtik. Sağlıklıydı, namazlıydı, abdestliydi. İntihar edecek birisi değildi. Ben şoka girdim. Bir yuva yıkıldı."

Ahmet Demir'in yakını (A Haber)

CİNAYETİ GECE İŞLEDİ İDDİASI

Ahmet Demir'in yakını olduğunu iddia eden bir başka kişi ise şu ifadeleri kullandı:

"Benim akrabamdır. Daha dün gördüm. Ben 6 ay önce buraya geldim hiçbiriniz evime gelmediniz diye bana sitem etti. Olay akşam olmuş büyük ihtimal. Sabah hiçbirisine ulaşılamamış onun üzerine kapı açılmış."