Gaziantep’te aile katliamı! Eşi ve 4 çocuğunu silahla öldürdü

Gaziantep’te aile katliamı: 6 ölü! GAZİANTEP'TE AİLE KATLİAMI: 6 ÖLÜ! Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde oturan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 3'ü kız 1'i erkek 4 çocuğunu silahla öldürdü.

Gaziantep’te aile katliamı! Olay yerinden görüntüler (İHA)

Ahmet Demir daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Gaziantep’te aile katliamı! Olay yerinden görüntüler (İHA)

ÇOCUKLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Psikolojik sorunları olan Ahmet Demir'in öldürdüğü çocuklarının kimlikleri belli oldu. Medine Demir (11), Eda Nur Demir (9), Azra Demir (5) ve Yusuf Demir (4).

"AİLENİN YAKINLARI AĞIT YAKIYOR"

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in olay yerinden son gelişmeler aktardı:

Cenaze araları geldi ve cansız bedenler Adli Tıp Kurumu'na götürülecek. Aile yakınları ağıtlar yakıyor. Ahmet Demir'in psikolojik sorunları olduğu söyleniyor. Savcılık incelemesinin ardından cansız bedenler taşındı. Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Silah seslerinin ardında çok sayıda sağlık ekibi bölgeye geldi ancak eve girdiklerinde yapılacak hiçbir şey yoktu. Savcılık evde inceleme yaptı. Çok acı bir olay yaşandı. Ailenin yakınları ağıt yakıyor herkes gözyaşı döküyor.