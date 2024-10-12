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Tekirdağ'da hafif ticari araç yolda çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2024 14:00 Güncelleme: 12.10.2024 14:01
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Tekirdağ’da hafif ticari araç yolda çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari araçta bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenazeler Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. Güngörmez Mahallesi'nde M.Y. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı.

SÜRÜCÜ VE YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü M.Y. ve yolcu M.B.K'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerindeki inceleme sonrası Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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