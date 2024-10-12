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Çorum'da silahlı yaralama! 5 zanlı tutuklandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2024 04:49 Güncelleme: 12.10.2024 05:48
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Çorum’da silahlı yaralama! 5 zanlı tutuklandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda silahla yaralama olayıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte iki ayrı silahla yaralama olayına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Birbiriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen olaylarla ilgili düzenlenen operasyonda S.D. (17) ile Murat Sefa O'nun (23) silahla yaralanmalarıyla ilgili Samet A. (27), Batuhan Ş. (19), İsmail C. (19), M.C. (16) ve M.Y. (15) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çorum'da 8 Ekim'de iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada Murat Sefa O. tabanca, 9 Ekim'de de S.D. tüfekle ateş edilerek yaralanmıştı.

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