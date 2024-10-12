Ankara'da tefeci operasyonu! 9 kişi tutuklandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 1 polis memurun da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişiden 9'u tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde Beypazarı'nda tefecilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında polis memuru A.B.'nin de bulunduğu Ü.G., F.G., S.Ö., C.Y., T.S., İ.C., M.K., A.Y. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alındı.
3 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Beypazarı Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevine gönderilirken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.