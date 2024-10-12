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Çorum'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2024 04:56
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Çorum’da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ile Terörle Mücadele Bürosu ekiplerince, Denizhan Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adreste yapılan aramada 251 gram uyuşturucu emdirilmiş tütün ile 406 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda A.A. (24) ve G.D. (30) gözaltına alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, G.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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