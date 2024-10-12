Çorum'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı
Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ile Terörle Mücadele Bürosu ekiplerince, Denizhan Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Adreste yapılan aramada 251 gram uyuşturucu emdirilmiş tütün ile 406 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda A.A. (24) ve G.D. (30) gözaltına alındı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, G.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.