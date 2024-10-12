Samsun'da dolmuş ile otomobil çarpıştı! 1'i ağır 3 yaralı
Samsun'da sürücüleri öğrenilemeyen dolmuş ile ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazazedeler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 55 D 1552 plakalı dolmuş ile 55 DB 215 plakalı hafif ticari araç, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Meskenler Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.