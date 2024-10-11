Tekirdağ’da fabrika yangını! Alevler gökyüzünü aydınlattı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Yalıboyu OSB'de bulunan bir kozmetik fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yalıboyu OSB'deki bir kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

PATLAMA SESLERİ YÜKSELDİ

Gökyüzünü aydınlatan alevler kilometrelerce uzaktan da görüldü. Fabrikada çıkan yangında içeriden gelen patlama sesleri çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Olay yerine gelen ekipler geniş güvenlik önlemleri aldı.

3 saattir yanan kozmetik fabrikası ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.