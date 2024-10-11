Anadolu Otoyolunda zincirleme kaza! Yaralılar var

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 DFA 940 plakalı Audi marka otomobil, 34 CRF 435 plakalı Opel marka otomobil, 34 HUH 743 marka Skoda marka otomobil ve bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebi ile bir süre trafik yoğunluğunun oluştuğu İstanbul istikameti, araçların kaldırılması ile normal seyrine döndü. Polis konuya ilişkin inceleme başlattı.