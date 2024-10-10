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Gaziosmanpaşa'da sahte içki can aldı! 2 ölü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2024 23:12
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Gaziosmanpaşa’da sahte içki can aldı! 2 ölü

Gaziosmanpaşa'da sahte içkiden zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin zehirlenen kişilerin sahte içkileri satın aldığı adrese düzenlediği operasyonda 2 kişi yakalandı. Gözaltındaki şüpheliler sevk edildikleri mercilerce tutuklandı.

Gaziosmanpaşa'da sahte içkiden zehirlenen 6 kişiden 2'si yaşamını yitirirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de Merkez Mahallesi'nde bir kişinin sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

SAHTE İÇKİ FACİASI!

İncelemelerde, sahte içkiden zehirlenen Engin T'nin bir gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği ve 1 ila 9 Ekim'de Gaziosmanpaşa'daki çeşitli hastanelerde 5 kişinin daha aynı şikayetlerle tedavi gördüğü tespit edildi.

Tedavi görenlerden Halim F'nin de bir süre sonra yaşamını yitirdiği, Hakan T. ile Semih K'nin tedavilerinin sürdüğü, Yemliha K. ve Serdar Ş'nin ise tedavileri sonrası taburcu edildikleri belirlendi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Ekipler, zehirlenen kişilerin Merkez Mahallesi'ndeki bir iş yerinden sahte içki satın aldıklarını tespit ederek, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, iş yeri sahibi Anıl A. ile Özgür T. gözaltına alındı.

"Taksirle öldürme" suçundan emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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