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Elazığ'da kalp masajı yapıp Fatiha okudular kuşu hayatta tutmayı başardılar

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2024 12:18 Güncelleme: 11.10.2024 12:19
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Elazığ’da kalp masajı yapıp Fatiha okudular kuşu hayatta tutmayı başardılar

Elazığ'da bir grup genç, yolda buldukları kalbi atmayan muhabbet kuşuna bir yandan kalp masajı yaparken diğer yandan da Fatiha suresini okumaya başladı. O anlar cep telefonu ile kaydedilirken, gençler hayvanı hayata döndürmeyi başardı.

Elazığ merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde bir grup genç, kaldırımda ilerlerken yere düşen bir muhabbet kuşu gördü.

KALP MASAJI YAPIP FATİHA OKUDULAR KUŞU HAYATTA TUTTULAR
KALP MASAJI YAPIP FATİHA OKUDULAR KUŞU HAYATTA TUTTULAR

Kuşu avcuna alan gençlerden biri, kalp masajı yapmaya başladı. Kalp masajı sırasında gençlerden biri de besmele çekip Fatiha suresini okumaya başladı. Yapılan masajın ardından kuş tekrar hayata dönerken, o anlar cep telefonu ile kayıt altına alındı.

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