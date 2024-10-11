Elazığ’da kalp masajı yapıp Fatiha okudular kuşu hayatta tutmayı başardılar

Elazığ merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde bir grup genç, kaldırımda ilerlerken yere düşen bir muhabbet kuşu gördü.

Kuşu avcuna alan gençlerden biri, kalp masajı yapmaya başladı. Kalp masajı sırasında gençlerden biri de besmele çekip Fatiha suresini okumaya başladı. Yapılan masajın ardından kuş tekrar hayata dönerken, o anlar cep telefonu ile kayıt altına alındı.