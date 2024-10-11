FETÖ’nün kirli oyunu deşifre! İltica başvuruları reddedilince...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün yeni kirli oyunu deşifre oldu. Almanya'da kiliselere mülteci kabul hakkı tanınması, FETÖ'cüleri harekete geçirdi.

Son dönemde başvuruların reddedildiğini gören FETÖ'cüler kiliselere akın edip söz konusu kontenjandan yararlanmanın peşine düştü.

Kiliselerle eskiden bu yana sıkı fıkı olan FETÖ, yıllar evvel kurduğu bağı şimdi örgüt üyelerine oturum izni almanın bir yolu olarak seçerken, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'ni (BAMF) yöneticileri her platformda rahatsızlıklarını dile getirmeye başladı, "Bir ay içinde oluşturup sunmaları gereken dosyayı da vermiyorlar" açıklaması yaptı.

TAM BİR FETÖ TAKTİĞİ!

FETÖ'cülerin Almanya'da kurdukları dernekler, yıllardır kiliselerle yakın temas içerisinde bulunuyor, sık sık kiliselerde program düzenliyor. İşbirliğinin bir örneği de Berlin'de temeli atılan House of One adlı proje.

Bu proje kapsamında üç dinin ibadet yeri bir çatı altında birleşiyor. FETÖ'cüler binanın tamamlanması için bağış yağdırıyor.