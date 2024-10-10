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Özel halk otobüsünde dehşet! Defalarca bıçakladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 10.10.2024 00:33 Güncelleme: 10.10.2024 01:04
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Özel halk otobüsünde dehşet! Defalarca bıçakladı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan 29 yaşındaki Enes Yiğit Toraman hayatını kaybetti. Saldırı anları ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın otobüse binip, arkaya doğru ilerlediği, Toraman'a bıçakla saldırdığı ve otobüste bulunan yolcuların panik yaşadığı anlar yer aldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında 4 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Yiğit Toraman, hattın ilk durağı olan Karamürsel Otogarı'ndan 41 J 3272 plakalı özel halk otobüsüne bindi.

Özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıda öldürüldü (DHA) Özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıda öldürüldü (DHA)

Otobüs, 4 Temmuz durağına geldiği sırada Toraman, otobüse binen ve ismi henüz öğrenilemeyen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıda öldürüldü (DHA) Özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıda öldürüldü (DHA)

Ağır yaralanan Toraman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Toraman, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Bıçaklı saldırının güvenlik görüntüleri (DHA) Bıçaklı saldırının güvenlik görüntüleri (DHA)

OLAY KAMERADA
Öte yandan, olay anı özel halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; saldırganın otobüse binip, arkaya doğru ilerlediği, Toraman'a bıçakla saldırdığı ve otobüste bulunan yolcuların panik yaşadığı anlar yer aldı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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