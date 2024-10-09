Gaziantep’te korku dolu anlar: Doğalgaz boru hattı delindi, gaz sızıntısı mahallede paniğe neden oldu

Yoğun gaz kokusu mahallede endişeye neden olurken, ihbar ile olay yerine polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri kapsamında gaz sızıntısı olan sokağı boşalttırdı.

Doğalgaz ekiplerinin yaptığı inceleme ve onarımın ardından boru hattındaki arıza giderildikten sonra vatandaşların sokağa ve evlerine dönmesine izin verildi.