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Muğla'da düzensiz göçmen operasyonu: 85 kişi yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2024 13:26
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Muğla’da düzensiz göçmen operasyonu: 85 kişi yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 31’i çocuk 85 göçmen yakalandı. Olayda 3 kişi de gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından İtalya rotası üzerinde hareketli yelkenli tekne tespit edildi.

Durdurulan tekne içerisindeki 54 düzensiz göçmen ile beraberinde 31 çocuk yakalandı, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Teknede bulunan ve ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan Türk vatandaşı 1 şahsın da gözaltına alındığı öğrenildi.

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