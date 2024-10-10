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Beyoğlu Belediyesi önünde patlama! Ekipler bölgede

DHA
Giriş: 10.10.2024 13:25 Güncelleme: 10.10.2024 13:37
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Beyoğlu Belediyesi önünde patlama! Ekipler bölgede

Beyoğlu Belediyesi'nin önünde bulunan bir trafoda patlama yaşandı. Patlamanın ardından bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Beyoğlu Belediyesi'nin önünde bulunan bir trafoda patlama yaşandı. Patlamanın ardından bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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