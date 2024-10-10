Malatya’dan Bakan Kurum’a ‘fahri hemşerilik’

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilin yeniden inşa ve ihyası için yoğun çaba sarf eden Bakan Kurum, bölgeyi sık sık ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinliyor. Depremde ağır yıkıma uğrayan Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için çalışan Bakan Kurum'a Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 'Fahri Hemşerilik Beratı' verildi. Teklif, 9 Ekim'deki meclis toplantısında AK Parti, CHP ve MHP gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.



"MALATYA'MIZIN VE HEMŞERİLERİMİZİN YANINDA OLDU"

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Bakan Kurum'un Malatyalıların gönlünde müstesna bir yer edindiğini söyledi. Er, paylaşımında, "Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi olarak 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin ilk anından itibaren Malatya'mızın ve hemşerilerimizin yanında olan, depremin yaralarının sarılması ve şehrimizin bir an önce yeniden ayağa kalkması için büyük bir gayret gösteren ve gösterdiği bu gayretlerden dolayı hemşerilerimizin gönlünde müstesna bir yer edinen kıymetli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a 'Fahri Hemşerilik Beratı' verilmesi kararını oy birliğiyle aldık. Bu vesileyle, Bakanımıza tüm hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu kararın oy birliğiyle alınmasına katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Meclisi'mizin kıymetli üyelerine de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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