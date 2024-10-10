Ankara’da ’Narkogüç’ operasyonu: 6 kişi gözaltında

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Narkogüç' operasyonları kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri takibe alındı.

Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik arama köpeği ile yapılan aramalarda; 1 kilo 504 gram kokain, 1 adet ruhsatsız rabanca, 17 adet fişek, 175 bin 400 TL ele geçirildi.

Keçiören ilçesinde dün düzenlenen operasyonda ise 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 6 adet farklı markalarda ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüphelinin gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.