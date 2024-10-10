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Ankara'da 'Narkogüç' operasyonu: 6 kişi gözaltında

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2024 13:37 Güncelleme: 10.10.2024 13:37
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Ankara’da ’Narkogüç’ operasyonu: 6 kişi gözaltında

Ankara'da polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda 1,5 kilo kokain, 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Narkogüç' operasyonları kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri takibe alındı.

Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik arama köpeği ile yapılan aramalarda; 1 kilo 504 gram kokain, 1 adet ruhsatsız rabanca, 17 adet fişek, 175 bin 400 TL ele geçirildi.

Keçiören ilçesinde dün düzenlenen operasyonda ise 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 6 adet farklı markalarda ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüphelinin gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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