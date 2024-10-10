Küçük kıza canlı yayında cinsel taciz! Youtuber Gökben Duman’dan iğrenç hareketler

YouTube üzerinde genellikle çocuklar için içerek üreten ve 400 bin takipçisi olan Gökben Duman'ın yaptığı yayında küçük yaştaki kız çocuklarını taciz ettiği iğrenç görüntüler büyük tepki topladı.

) YouTube’da çocuklar için video üreten Gökben Duman 15-16 yaşlarındaki kızı canlı yayında taciz etti. (X)

CANLI YAYINDA İĞRENÇ TACİZ

15-16 yaşlarındaki kız çocuğuna karşı iğrençler hareketlerde bulunarak cinsel sapıklık yapan Gökben Duman sosyal medyadaki tepkiler sonrasında kendisini savunmaya çalıştı.

) YouTube’da çocuklar için video üreten Gökben Duman 15-16 yaşlarındaki kızı canlı yayında taciz etti. (X)

KÜSTAH SAVUNMA

Duman yaptığı paylaşımda "Pedofili olarak suçlandığım kayıt diğer omegle videolanmda birden fazla kişi bulunurken bu videomda sadece bir kişinin bulunmasının sebebi videonun tamamen kurgu olmasıdır. Ekran kaydı tamamen bana aittir flood olara bıraktığım görselden yer imlerine masaüstü başlangıç çubuğun bakarak kayıdın 3 yıl öncesine ait olmasına rağmen hala benzediğini gorebilirsiniz.. Bu olaylar çok eski olduğu için ham kayıtları sildim ve bu kadar sorun yaratacağını bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

) YouTube’da çocuklar için video üreten Gökben Duman 15-16 yaşlarındaki kızı canlı yayında taciz etti. (X)

"TUTUKLANSIN" ÇAĞRISI

Gökben Duman'ın iğrenç görüntüleri sosyal medyada büyük tepki toplarken vatandaşlar Duman'ın tutuklanmasına yönelik çok sayıda paylaşımda bulundu.