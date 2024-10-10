Küçük kıza canlı yayında cinsel taciz! Youtuber Gökben Duman'dan iğrenç hareketler
Sosyal medya platformu YouTube üzerinden genellikle çocuklara yönelik içerikler üreten ve 400 bin takipçisi olan Gökben Duman'ın küçük yaştaki kız çocuğunu canlı yayın esnasında taciz ettiği iğrenç görüntüler büyük tepki topladı. O görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada vatandaşlar Gökben Duman'ın tutuklanmasına yönelik çağrıda bulundu. İşte detaylar...
YouTube üzerinde genellikle çocuklar için içerek üreten ve 400 bin takipçisi olan Gökben Duman'ın yaptığı yayında küçük yaştaki kız çocuklarını taciz ettiği iğrenç görüntüler büyük tepki topladı.
CANLI YAYINDA İĞRENÇ TACİZ
15-16 yaşlarındaki kız çocuğuna karşı iğrençler hareketlerde bulunarak cinsel sapıklık yapan Gökben Duman sosyal medyadaki tepkiler sonrasında kendisini savunmaya çalıştı.
KÜSTAH SAVUNMA
Duman yaptığı paylaşımda "Pedofili olarak suçlandığım kayıt diğer omegle videolanmda birden fazla kişi bulunurken bu videomda sadece bir kişinin bulunmasının sebebi videonun tamamen kurgu olmasıdır. Ekran kaydı tamamen bana aittir flood olara bıraktığım görselden yer imlerine masaüstü başlangıç çubuğun bakarak kayıdın 3 yıl öncesine ait olmasına rağmen hala benzediğini gorebilirsiniz.. Bu olaylar çok eski olduğu için ham kayıtları sildim ve bu kadar sorun yaratacağını bilmiyordum." ifadelerini kullandı.
"TUTUKLANSIN" ÇAĞRISI
Gökben Duman'ın iğrenç görüntüleri sosyal medyada büyük tepki toplarken vatandaşlar Duman'ın tutuklanmasına yönelik çok sayıda paylaşımda bulundu.