Kayıp Rojin’den 13 gün sonra yeni iz! Başörtüsü bulundu | Son görüntüsü A Haber’de

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip, 25 Eylül günü yurda yerleşti.

13 GÜNDÜR HABER YOK

27 Eylül 2024 günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'den 13 gündür haber alınamıyor.

Rojin Kabaiş'in sahilde bıraktığı cep telefonu, kek ve su öğrenciler tarafından bulunup, polise teslim edildi (DHA)

KIYAFET PARÇALARI BULUNDU

Diyarbakır'dan gelen baba Nizamettin ve anne Aygül Kabaiş'in de yakından takip ettiği arama çalışmalarında bugün Rojin'e ait olduğu iddia edilen kıyafet parçaları Van Gölü sahilinde bulundu.

Cep telefonu, kulaklık, su ve kekin bulunduğu alandan yaklaşık 250 metre uzaklıkta Van Gölü sahilinde bulunduğu iddia edilen kıyafet parçaları için olay yeri inceleme ekipleri hemen harekete geçerek çalışma yaptı.

BAKAN YERLİKAYA: EŞARBINI BULDUK

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 27 Eylül'de Van'da Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdundan ayrıldıktan sonra kaybolan Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur" dedi.

Yerlikaya, 13 gündük kayıp olan Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Konu ile ilgili Van Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı birimlerden özel ekipler kurulmuştur. Ekiplerimiz tarafından üniversiteye ait tüm kamera görüntüleri, geliş- gidiş olmak üzere toplam 350 saatlik kayıt izlenmiştir. Bardakçı ve Çitören mahalleleri haritalandırılmış, toplam 12 kamera bulunmuş ve 275 saatlik bir kayıt olacak şekilde araç ve şahıslarla alakalı inceleme yapılmıştır. Üniversitenin ulaşım araçlarından kamera kaydı yapan araçların 120 saatlik kayıtları incelenmiştir. Elde edilen tüm iz, emare, delil ve delil olabilecek görüntüler netleştirilmek için Van Jandarma Kriminal Başkanlığı'na gönderilmiştir. Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan dip taraması yapmak için Çanakkale ilimizden sonar cihazı getirilmiş ve çalışmalara başlanılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, itfaiye ve Kızılay olmak üzere dalgıç, arama köpekleri, drone, bot/ gemi, helikopter, itfaiye aracı, mobil radar cihazı ile 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapmış; müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve logar alanları 50 ekip ve 250 personel ile 24 saat esaslı incelenmektedir. Rojin kızımızı bulmak için arama çalışmalarımız 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

SON GÖRÜNTÜLERİ A HABER'DE

Diğer yandan Rojin'in son görüntüsü A Haber ekranlarında yayınlandı. Rojin o görüntülerde kaldığı öğrenci yurdundan çıkarak uzaklaşıyor.