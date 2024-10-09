Kayıp Rojin’in yurttan çıkış anı ortaya çıktı! Görüntüler ilk kez A Haber’de

Van'da 12 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in yurttan çıkış anı ortaya çıktı. O görüntüler ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a geldi.

27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'ten bir daha haber alınamadı.12 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş'in babası Nizamettin ve anne Aygül Kabaiş'in umutlu bekleyişi ise devam ederken son görüntüleri ortaya çıktı.

Kayıp Rojin'in son görüntüleri ilk kez A Haber'de!

A Haber muhabiri Yüksel Akalan: Van Valisi Balcı, "Sadece Van'da değil Türkiye'nin 81 ilinde bir iz aranıyor" demişti. Şuan itibarıyla yurttan çıkış anı 18.30 itibarıyla çıkış yapıyor ve sahile çakıl taşı toplayacağını söylemişti arkadaşlarına. Akşam yemeğini yedikten sonra telefonla konuşarak yurttan çıkış yapıyor, yanında herhangi bir çanta bulunmuyor, ya da telefonla konuştuğu kişiyle de yüzünün güdüğünü görebiliyoruz. O noktada hem mesaj atıyor hem de sesli bir mesaj gönderdiğini tahmin ediyoruz. Yurttan çıktıktan sonra yaklaşık 15 dakikalık bir yürüyüş mesafesi var. İşte o noktada telefonu ve kulaklığı bulunmuştu. Telefon ve kulaklığı için kriminal inceleme devam ediyor.

"İNTİHAR İHTİMNALİ DÜŞÜK"

Ramazan Almaçayır: İntihar mı etti? Ölü mü? Öldürül mü? Kaçtı mı? Kaçırıldı mı? Son görüntüleri A Haber ekranlarında. Buradan çıkıştaki görüntüleri bir intihar düşüncesi olsa en azından terlikle bu şekilde gitmez. TV'den okuyabildiğimiz kadarıyla bıkkınlık ya da öfke görünmüyor. Telefonda annesi ile görüşüyor olabilir. İntihar ihtimalini azaltan noktalardan biri de Van Gölü nün kenarında düşmeye ya da intihar etme sonucunda boğulmaya yönelik bir su derinliğinin olmaması. Boğulma ya da intihar etmek için 50 ya da 100 metre gittikten sonra Van Gölü'nün o derin kısmına gitmek gerekiyor. Rojin'in şuan ekrandaki görüntüleri bir intihar ihtimalini düşürüyor.

Rojin Kabaiş'ten 12 gündür haber alınamazken hem Van Gölü'nde hem de karada aramalar devam ediyor. Olay yerinde devam eden çalışmaları yerinde gezen Van Valisi Ozan Balcı, bulundu.

SAHİLDE CEP TELEFONU VE KULAKLIĞI BULUNDU

Rojin Kabaiş'in 25 Eylül'de babasıyla beraber okumak için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin yurduna geldiğini ifade eden vali Balcı, "Rojin, 25 Eylül'de giriş yapıyor. 25 ve 26 Eylül'de kalıyor. 27 Eylül Cuma'da akşam çıkıyor. Yani geldikten sonra 3 gün sonra bu sahilde gezerken cep telefonuyla kulaklığı bulunuyor. Saat 12.00 civarında yurt görevleri haberdar ediliyor. Oradan da emniyet müdürlüğüne kayıp şahıs ilanı veriliyor. O günden itibaren emniyet müdürlüğümüz, jandarma, sahil güvenlik ve üniversiteyle beraber yoğun bir şekilde eldeki bütün iz, emare ve delilleri değerlendirerek kızımızı aramaya, bulmaya çalışıyoruz. Sadece sahilde yapmıyoruz arama taramayı. Kampüs içerisinde, çevre köylerde, hatta tüm 81 il emniyet müdürlüklerine, jandarma komutanlıklarına da kızımızın kimlik bilgileri verildi" dedi.

Van'da kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş

VAN GÖLÜ'NDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

En son Rojin'in kameralara yansıdığı Van Gölü sahilinde aramaların yoğun olarak sürdüğünü belirten Vali Balcı, "Burada cep telefonu ile kulaklığı bulunduğu için emniyet, jandarma birimlerimiz, sahil güvenlik birimimiz, AFAD ve üniversitesi ile beraber yoğun bir şekilde aramaya, bulmaya çalışıyoruz. Elimizdeki bütün izleri, bulguları, emareleri ve delilleri çok titiz bir şekilde değerlendiriyoruz. İşte helikopterlerimiz sürekli tarıyor. Gölde kaybolma ihtimalle güvenliğimizin botları yoğun bir şekilde çalışıyor. Daha dip taramalar yapmak için Çanakkale'den Sonar cihazı getirdik. Kesin bir şey söylemek mümkün değil. Dalgıçlarımız çalışıyor. Şehirdeki bütün kameralarımız inceleniyor. Umarım en kısa zamanda kızımıza kavuşuruz" ifadelerini kullandı.

ROJİN 81 İLDE ARANIYOR

Arama çalışmalarının her yerde yürütüldüğüne vurgu yapan Vali Balcı, "Rojin'i her yerde arıyoruz. Sadece gölde değil her yerde arıyoruz. Hatta Van'da değil 81 il emniyet müdürlüğüne, jandarma komutanlıklarına kimlik bilgileri zaten verildi. Elimizdeki bütün izleri, bulguları, emareleri, olabilecek nitelikteki her şeyi de değerlendiriyoruz. Onun dışında itibar etmemek lazım. Bizim amacımız da bir an önce bulmak. Bütün birimlerimiz bu kızımızın bulmaya çalışıyor. Devletimizin tüm imkanlarını kızımızı bulmak için kullanıyoruz. Umarım bir an önce kavuşuruz" diye konuştu.