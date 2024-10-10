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Fatih'teki akılalmaz olayda yeni görüntüler! Nabzının attığı anlar ortaya çıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2024 18:16 Güncelleme: 10.10.2024 18:40
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Fatih’teki akılalmaz olayda yeni görüntüler! Nabzının attığı anlar ortaya çıktı

İstanbul'un Fatih ilçesinde duyanları görenleri şaşkına çeviren olayda gırtlak kanseri tedavisi gören ve dün sabah kaldırıldığı hastanede "ölüm raporu" verilen Halit Bayşu'nun cenaze namazında tabuttan gelen sesler üzerine yaşadığı ortaya çıkmıştı. Akıllara durgunluk veren anlarda Bayşu'nun hastaneye götürüldükten sonra nabzının attığı görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde hayatını kaybeden Halit Bayşu'nun cenaze namazında yaşadığı belirlenerek hastaneye götürüldükten sonra nabzının attığı görüntüler ortaya çıktı.

CENAZE NAMAZINDA YAŞADIĞININ ÖĞRENİLDİ! İŞTE O ANLAR

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, gırtlak kanseri tedavisi gören ve dün sabah kaldırıldığı özel bir hastanede ölüm raporu verilen 84 yaşındaki Halit Bayşu, hayatını kaybettiği gerekçesi ile öğle saatlerinde aynı mahalledeki Hacı İlyas Yatağan Camsi'ne getirildi.

TABUTTAKİ ADAMIN YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öldüğü sanılan Bayşu, defin öncesi cenaze töreni için getirildiği camide namazı kılınırken nefes almaya başladı. Kefene sarılı naaşın kımıldadığını fark eden cemaat, önce şoke oldu ardından da tabuttaki adama kalp masajı yaptı.

CENAZE NAMAZI KILINIRKEN YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI!

NABZININ ATTIĞI GÖRÜNTÜLER

Kelimenin tam anlamıyla bir süreliğine "ölümden dönen" yaşlı adamın tedavi altına alındığı hastanede yapılan müdahale sırasında nabzının attığı görüntüler ortaya çıktı. Yaşlı adam, daha sonra hastanede hayatını kaybetti. Bugün ikinci kez cenaze namazı kılınan Halit Bayşu'nun dün yaşadığı belirlenerek götürüldüğü sağlık merkezinde nabzının attığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

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