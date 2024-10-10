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Cenaze namazı kılırken canlandı! Adamın yaşadığının belirlenmesinin ardından yaşananlar kamerada

Cenaze namazı kılırken canlandı! Adamın yaşadığının belirlenmesinin ardından yaşananlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 18:29
İstanbul'un Fatih ilçesinde gırtlak kanseri tedavisi gören ve dün sabah kaldırıldığı özel hastanede “ölüm raporu” verilen Halit Bayşu'nun cenaze namazı sırasında yaşadığının belirlenmesinin ardından camide yaşanan hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı.
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