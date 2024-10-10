Osmaniye'de otoyolda korku dolu anlar! Tankerler çarpıştı
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Düziçi ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen tanker kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle alev alan tankere bir başka tanker çarpınca yol savaş alanına döndü. Tankerdeki yangın söndürülürken ulaşıma kapanan yol yapılan çalışmalar ile açıldı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 73 SJ 904 plakalı tanker, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Düziçi ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazanın ardından kupa kısmından alev alan tankere, arkadan gelen başka bir tanker çarparak yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tankerdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Devrilen tankerden sızan akaryakıt nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.