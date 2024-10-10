İşte cani Semih Çelik’in çantasından çıkanlar!

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz hafta işlenen çifte cinayet Türkiye'nin kanını dondurdu. 19 yaşındaki Semih Çelik önce evine çağırdığı kız arkadaşı Ayşenur Halil'i öldürdü ardından ayrıldığı eski kız arkadaşı İkbal Uzuner'i Edirnekapı Surları'na çağırdı. Burada Semih Çelik İkbal Uzuner'i canice öldürüp surlardan aşağı atladı. Semih Çelik ve iki kız arkadaşını birbirine bağlayan siyah kıyafetler ise dikkatlerden kaçmadı.

Katil Semih Çelik (DHA)

Katil Semih Çelik ve İkbal'in son görüntüleri güvenlik kameralarına yansırken, Çelik'in yanında bir siyah çantası vardı. Herkes, sur canisinin sırtındaki çantada neler olduğunu merak etmeye başladı.

BABASINA BİLE DOKUNDURMAMIŞTI

İddiaya göre o çantanın içerisinde Semih Çelik'in kasaplık yaptığı dönemde kullandığı ve sürekli odasında sakladığı bıçak seti vardı.

Çelik'in babası emniyete verdiği ifadesinde; "Kasapta çalışırken aldığı bıçakları odasında tutardı. Bize dokunmak istediğimiz de ise sinirlenip dokunmamıza izin vermezdi" demişti.

Katil Semih Çelik'in olay yerine gitme anları (AHABER ARŞİV)

Çelik'in babasına bile dokundurmadığı o bıçaklarla olay yerine gittiği iddia edildi. Yine iddiaya göre siyah çantanın içerisinde sadece bıçak seti değil olayda kullandığı urgan da bulunuyordu. Çelik'in olay yerine bu malzemelerle gitmiş olması cinayeti daha önceden planlamış olabileceği iddialarını da oldukça güçlendirdi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Öte yandan olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. Soruşturma kapsamında gençlerin kullandığı dijital materyallerin inceleme altına alındığı bildirildi.