Samsun’da kahvehaneye silahlı saldırı! 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Medrese Aralığı'ndaki kahvehane önünde, kimliği belli olmayan kişi ya da kişilerce 36 yaşındaki M.T'ye silahlı saldırı düzenlendi.

5 KOVAN BULUNDU!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.T, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede 5 kovan bulurken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.