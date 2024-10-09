Gaziantep'te otomobil refüje çarptı! Ölü ve yaralılar var
Gaziantep'te refüje çarpan otomobil dehşet saçtı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.
Gaziantep'te refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı.
Muhammet Hanil idaresindeki 27 MC 4746 plakalı otomobil, merkez Şahinbey ilçesi Yeşilvadi yolunda refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜDEN ACI HABER!
Ekipler sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki 4 yaralı ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.