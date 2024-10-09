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Pençe Kilit'ten acı haber! 1 asker şehit oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2024 19:46 Güncelleme: 09.10.2024 20:06
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Pençe Kilit’ten acı haber! 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyon bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehit olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

Pençe Kilit operasyon bölgesinde, 09 Ekim 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Sefer Alan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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