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Irak’ın kuzeyinden acı haber! Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan şehit oldu

Irak’ın kuzeyinden acı haber! Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan şehit oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 09:21
Irak'ın kuzeyinden acı haber geldi. Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan şehit oldu. Evladının al bayrağa sarılı naaşını teslim alan şehit babası "vatan sağ olsun" dedi.
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