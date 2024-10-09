Meteoroloji uyardı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Saat vererek uyaran Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayımladı. İşte 5 günlük hava tahmin raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU
10 EKİM PERŞEMBE
11 EKİM CUMA
12 EKİM CUMARTESİ
13 EKİM PAZAR
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 20°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 18°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM 5°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 2°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık