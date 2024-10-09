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Mardin'de otomobil dehşet saçtı! Biri bebek 3 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2024 23:09 Güncelleme: 09.10.2024 23:12
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Mardin’de otomobil dehşet saçtı! Biri bebek 3 yaralı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişiye çarptı. Kazada yaralanan biri bebek 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin çarptığı biri bebek 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, 13 Mart Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Celal D. (49), Sümeyye G. (27) ve 8 aylık Buğlem G'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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