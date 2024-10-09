Mardin'de otomobil dehşet saçtı! Biri bebek 3 yaralı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişiye çarptı. Kazada yaralanan biri bebek 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin çarptığı biri bebek 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, 13 Mart Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Celal D. (49), Sümeyye G. (27) ve 8 aylık Buğlem G'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.