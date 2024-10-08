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Kocaeli'de panik anları! Seyir halindeki araç alev topuna döndü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2024 23:42 Güncelleme: 08.10.2024 23:42
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Kocaeli’de panik anları! Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Kocaeli'nin gebze ilçesinde bir araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen araca, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Beylikbağı Mahallesi 341 Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 41 ASY 605 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı. Durumu fark eden sürücü hemen araçtan inerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede büyüyen yangın aracın tamamına sirayet etti.

Yanan araç (İHA)Yanan araç (İHA)

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Araçtan geriye hurda yığını kaldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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