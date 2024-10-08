Semih Çelik’in intihar öncesi arkasındaki kişinin kim olduğu ortaya çıktı

19 yaşındaki Semih Çelik İstanbul Edirnekapı'da önce kız arkadaşı olan Ayşenur Halil'i sonrasında ise Fatih'te buluştuğu İkbal Uzuner'i öldürerek parçaladı.

ARKADAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ KİMDİ?

Yaşanan vahşet sonrasında Semih Çelik isimli cani Edirnekapı surlarından aşağıya atlayarak intihar etti.

Olayın görüntüleri sosyal medyada yayınlanırken, Semih Çelik'in kendisini surlardan attığı esnada arkada görünen üçüncü kişinin kim olduğu merak konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından çeşitli yorumlar yapıldı. Kimisi ona yardım eden birinin olduğunu söylerken kimi de sadece bir gölge olduğunu düşünmüştü.

Semih Çelik'in intihar anı

MÜZAKERECİ POLİS HAMLE YAPMAYA ÇALIŞIRKEN ATLADI

Görüntüdeki kişinin Çelik'i ikna etmek üzere surlara çıkan müzakereci polis memuru olduğu öğrenildi. Polis yukarı çıkıp tam hamle yapmaya çalışırken Çelik'in kendini aşağı bıraktığı öğrenildi.