Manisa’da kayıp olarak aranıyordu cinayete kurban gittiği öğrenildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül günü evden çıkan Pelin Karaca (21) bir daha eve dönmeyince ailesi genç kızlarının bulunması amacıyla arama çalışması başlattı.

Kızlarından bir iz bile bulamayan aile 26 Eylül günü emniyete giderek kayıp ilanında bulundu. Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine Karaca'nın bulunması amacıyla çalışma başlatıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri özel bir ekiple yürütülen arama çalışmaları kapsamında Karaca'nın son görüştüğü A.U. (36) isimli kişi takibe alındı. Daha sonrasında gözaltına alınan A.U. cinayeti itiraf ederek Karaca'yı öldürdükten sonra Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alana gömdüğünü söyledi. Olay yerinde yapılan çalışmalarda Karaca'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Karaca'nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken cinayet şüphelisi A.U.'nun emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.

Cinayet şüphelisi A.U.'nun eski mahallelerinden komşuları olduğunu defalarca aradıkları kızlarına ulaşamadıklarını söyleyen anne Nihal Dönmez Karaca, "Eski mahalleden komşumuzun oğluydu. Telefonla aradım ancak bir türlü ulaşılmıyor. Kızımın cinayete kurban gideceğini değil de kızımın kaybolduğunu düşünüyordum. Polise gidip kızımın can güvenliğinden endişe ettiğimi söyledim. Bugün büyük kızımı arayıp haber verdiler. Kızımı öldürüp Uşak Eşme'de ormana gömmüş. Kızımı katleden 36 yaşında evli bir adam. 'Anne çarşıya gidip geleceğim' dedi. Gidiş o gidiş" diye konuştu.