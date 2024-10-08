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Kayseri'de 25 yıl hapisle aranıyordu! Yakalandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2024 01:33
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Kayseri’de 25 yıl hapisle aranıyordu! Yakalandı

Kayseri'de Polis ekipleri hakkında 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan Y.Ç. isimli kadını yakalamak için bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda hükümlü Y.Ç. yakalandı.

Suçlularla mücadele durmaksızın devam ediyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Ç. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

YAKALANDI

Bu kapsamda kadın hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Y.Ç., polis merkezine götürüldü.

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