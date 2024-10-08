Aydın’da kırmızı ışık ihlali! Kazaya sebep oldu

Kaza, Germencik ilçesi Neşetiye Mahallesi girişinde meydana geldi.

IŞIK İHLALİ YAPTI

Alınan bilgilere göre, yeşil ışıkta Ortaklar Mahallesi istikametine seyir halinde olan bir minibüs, karşı şeritten ışık ihlali yaptığı iddia edilen ve mahalleye dönüş yapan 09 AEG 509 plakalı çekiciye çarptı.

Minibüste bulunan sürücü ve iki yolcu kazada yaralandı. Çekicinin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

YAKALANDI

Kazada yaralanan 3 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan çekici sürücüsü ise kısa sürede yakalandı. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.