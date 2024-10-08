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Batman'da anız yangını! 5 bin dönüm alan yandı! 8 saatte söndürüldü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2024 03:16 Güncelleme: 08.10.2024 03:19
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Batman’da anız yangını! 5 bin dönüm alan yandı! 8 saatte söndürüldü

Batman'ın Kozluk ilçesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Alevlere bölge halkı ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın 8 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 bin dönümlük alan zarar gördü.

Anız yangını, dün öğleden sonra Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Ortaca köyünde çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

8 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin ve köylülerin de desteğiyle yangın 8 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 5 bin dönümlük alanda etkili olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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