Hac kayıt başvuruları yeniden açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hac ibadetine yönelik yoğun talep nedeniyle 2025 yılı hac kayıt yenileme işlemlerinin yeniden erişime açıldığını duyurdu. Bu kararla birlikte, hac yolculuğuna çıkmayı planlayanlar için bir fırsat daha sunulmuş oldu.

Son Gün 11 Ekim

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, dün itibarıyla yeniden açılan hac kayıt güncelleme işlemleri, 11 Ekim Cuma gününe kadar e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek. Kayıtlarını güncellemek isteyen hacı adaylarının bu tarihleri kaçırmamaları önem arz ediyor.

Detaylı Bilgi İçin Nereye Başvurulmalı?

Hac kayıtlarıyla ilgili daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar, il ve ilçe müftülüklerine başvurabileceği gibi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 0850 260 1313 numaralı çağrı merkezi üzerinden de detaylı bilgilere ulaşabilecekler.