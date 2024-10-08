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Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2024 10:57
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Bayburt’ta uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Bayburt'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda merkeze bağlı Oruçbeyli köyünde bir bağ evi, ev ve araçta yapılan eş zamanlı aramada, 1 kilo 82 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili M.G, A.C. ile B.D gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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