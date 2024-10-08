Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp raporu A Haber’de! Mezardaki kişi o mu?

İstanbul'da 2009 yılında Münevver Karabulut'u vahşice öldürerek cesedini parçalara ayıran ve çöp konteynerine atan Cem Garipoğlu, 2014 yılında kaldığı cezaevinde intihar etmişti.

İDDİALARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Garipoğlu'nun intiharı sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemiş ve mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olmadığı yönünde şüpheler ortaya çıkmıştı.

TALEP YANIT BULDU! MEZARI AÇILDI

Hem Karabulut hem de Garipoğlu aileleri "Mezar açılsın kamuoyunun vicdanı rahat etsin." talebi yanıt buldu ve mahkeme Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi. Cem Garipoğlu'nın Karacaahmet'te bulunan mezarı dün (3 Ekim 2024) açılmıştı.

MEZARDAN POŞET ÇIKMIŞTI

Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi sırasında mezarından bir poşet çıkmıştı.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şüpheli poşetin araştırılmasını talep etmişti.

ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından çıkarılan örneklerin, baba ve anneyle uyuştuğunu, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, cezaevinde intihar ettiği tespit edilerek defnedilen Cem Garipoğlu'nun, ölmediği ve defnedilen kişinin farklı biri olduğuna yönelik iddialar üzerine Karabulut ailesinin talebi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 3 Ekim'de feth-i kabir işlemi yapıldığı hatırlatıldı.

TÜRKİYE İLK KEZ A HABER'DEN ÖĞRENDİ

A Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır, Garipoğlu'nun DNA sonucuna ilişkin A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çok yoğun bir katılım oldu. Orada da bütün önlemler alınarak fethi kabir işlemleri yapıldı. 10 yıl gibi uzun bir süredir ardından yumuşak doku kalmadığı için oradaki örnekler alınmıştı. İstanbul Adli Tıp kurumunun uzmanları tarafından yapılan inceleme sonucunda Biyoloji İhtisas Dairesi'nde DNA incelemeleri gerçekleştirildi.

Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu'na ait olduğu açıklandı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrasında Biyoloji İhtisas Dairesi'nde kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemeleri büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, baba Mehmet Nida ve anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu'na ait olup, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir."