Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul’a hafta sonu yağış geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında yurt genelinde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde hafta sonunda yağmur beklendiği kaydedildi.

KARADENİZ'DE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Erdek (İHA)

3 İLE UYARI

Yağışların, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

İSTANBUL'DA DA ETKİLİ OLACAK

Karadeniz'deki yağışların ardından cumartesi günü başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış sürecek.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

5 günlük hava tahmin haritaları (www.mgm.gov.tr)